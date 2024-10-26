В Британии раскрыли число прибывших в страну нелегальных мигрантов

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С начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел Великобритании, размещенной на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Утверждается, что в период с 18 по 24 октября в страну въехали 1 597 мигрантов. До этого с января этого года через Ла-Манш прибыли 27 557 нелегальных мигрантов, в результате чего общее число просителей убежища, пересекших Ла-Манш на лодках, достигло 29 154 человек.
Ранее тало известно, что Великобритания занимает первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов. В стране насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где насчитывается около 300 тысяч нелегальных иммигрантов.
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