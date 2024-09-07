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Киевский режим ослабил США и другие западные государства из-за оружейных поставок, пишет в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник Минобороны США Стивен Брайен.
«Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане», — говорится в публикации.
Аналитик подчеркнул, что многие страны Европы лишили себя запасов, чтобы поддержать Украину. Они, отмечает Брайен, отправили туда самое разномастное вооружение от танков до артиллерии.
«Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение», — заключил автор статьи.
Ранее стало известно, куда может сбежать украинский политик Владимир Зеленский после поражения ВСУ на фронте.
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Никита Кротов