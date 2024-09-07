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Стало известно, как Украина ослабила Запад

WAS: Украина ослабила США и подорвала их интересы в мире
07 сентября 2024, 17:17
Фото: istockphoto/krblokhin

Фото: istockphoto/krblokhin

Киевский режим ослабил США и другие западные государства из-за оружейных поставок, пишет в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник Минобороны США Стивен Брайен.
«Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане», — говорится в публикации.

Аналитик подчеркнул, что многие страны Европы лишили себя запасов, чтобы поддержать Украину. Они, отмечает Брайен, отправили туда самое разномастное вооружение от танков до артиллерии.



«Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение», — заключил автор статьи.

Ранее стало известно, куда может сбежать украинский политик Владимир Зеленский после поражения ВСУ на фронте.

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#мир
#украина
#сша
#новости
«Бесславный круиз»: В Госдуме предрекли участь «Титаника» Украине
Депутат ГД Шеремет: Украине на Западе уготовили участь «Титаника»
07 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/soljuska13

Украину ждет участь судна «Титаник», ведь именно такую роль республике уготовили на Западе, сообщил журналистам РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что американская и британская стороны пытаются заманивать в украинскую республику «богатых персон» Европы, чтобы отправить их государства в так называемый «бесславный последний круиз».

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#мир
#украина
#россия
#госдума
#депутаты
#новости
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Выездная форма голосования используется в восьми округах Подмосковья
07 сентября 2024, 17:28

Фото: istock / Alfonso Sangiao

В 28 городских округах Подмосковья проходят выборы и довыборы в советы депутатов. Из них в восьми округах Московской области используется выездная форма голосования.
Дополнительная форма голосования осуществляется в Воскресенске, Ленинском, Лотошино, Подольске, Раменском, Сергиев Посаде, Солнечногорске и Щелкове.

Проголосовать таким способом могут 44 тысячи избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах.

Необходимую информацию о выборах можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

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#выборы
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Лихачев доложил Путину, что делал глава МАГАТЭ Гросси на АЭС
Песков: Путину доложили о работе Гросси на Курской и Запорожской АЭС
07 сентября 2024, 16:12

Фото: Сайт Кремля

Глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курской и Запорожской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется. [Президент РФ – ред.] принял к сведению», - ответил Песков на вопрос СМИ, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что Владимир Путин не встречался с Рафаэлем Гросси лично.

Директор МАГАТЭ посетил Курскую область 27 августа. Поводом для визита стала обстановка вокруг атомной электростанции на фоне военной активности ВСУ. На Запорожской АЭС Гросси побывал в начале сентября.

Накануне Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ в Калининграде. Закрытая встреча проходила 6 сентября в Калининграде. По итогу встречи глава «Росатома» отметил, что в случае военного удара по Курской АЭС последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году покажутся разминкой.

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#песков
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Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму в онлайн-формате
07 сентября 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы. Сделал это премьер-министр в онлайн-формате.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале российского правительства. Сделав свой выбор, глава Кабмина отметил важность голосования и того, чтобы в органах власти, как административной, так и законодательной, работали достойные люди. Поэтому важно голосовать за достойных кандидатов, подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства воспользовался возможностью дистанционного голосования. Тем, кто уже зарегистрирован в системе электронного голосования, нет необходимости посещать избирательный участок. Премьер-министр заполнил свой бюллетень с компьютера.

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#участок
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#мишустин
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Явка избирателей в Подмосковье к 15 часам 7 сентября составила 14,68%
07 сентября 2024, 15:52

Фото: istock / bizoo_n

Явка избирателей в Московской области, где стартовали выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 15:00 7 сентября составила 14,68%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
С помощью ДЭГ голоса отдали 76,18% избирателей, на избирательных участках проголосовало 9,13%.

Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По информации Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование на региональных выборах в России проходит в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ДЭГ
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МИД Армении: Ереван не поддержал расследование МУС «агрессии против Украины»
07 сентября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/irgit

Ереван не стал подписывать совместную декларацию стран Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда (МУС) «агрессии» России против Украины.
Об этом сообщает информационное агентство «Арменпресс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики. По словам пресс-секретаря МИД Ани Бадалян, Армения не поддерживала эту инициативу с самого начала и не участвовала в ней. Всего этот документ подписали 42 государства. В отличие от Армении, многие другие страны из бывшего СССР присоединились к декларации. Среди них республики Прибалтики, Молдавия и Грузия.

В средствах массовой информации появилась информация, что Ереван изначально решил поддержать инициативу, но затем удалил свою подпись под декларацией.

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#информация
#молдавия
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Депутат ГД Васильев: Идея запрета мигрантам привозить семьи достойна внимания
07 сентября 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Инициатива ЛДПР о запрете въезда в Россию для членов семей трудовых мигрантов заслуживает пристального внимания. Поскольку это является запросом избирателей.
Об этом сообщил лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, слова которого приводятся в телеграм-канале фракции. Ранее группа депутатов нижней палаты парламента, представляющих ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну своих семей.

По словам Васильева, депутаты от «Единой России» совместно с коллегами из других фракций, а также с привлечением членов правительства России, участников Ассамблеи народов России и других общественных организаций, продолжат работу над этим важным вопросом, являющимся составной частью миграционной политики.

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#рф
#мигранты
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Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии московского метро
07 сентября 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Sergdid

Президент РФ Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии московского метрополитена. Они сделали это по видеосвязи.
Троицкая линия пройдёт от станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка, сообщает РИА Новости. Открыт первый участок длиной 8,3 километра от «Новаторской» до «Тютчевской». На первой из этих станций можно осуществить пересадку на Большую кольцевую линию.

Также глава государства и мэр столицы открыли в День города новый кампус Московского государственного технического университета имени Баумана и первую очередь кинематографического парка Москино. Поздравляя с праздником жителей столицы, Владимир Путин отметил, что Москвой сегодняшнего дня можно и нужно гордиться.

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#станции
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Глава ЦИК Памфилова: Голосование в российских регионах проходит штатно
07 сентября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Вчера избирательные участки открылись в 49 регионах России из 83-х, где проходят выборы, сегодня к ним добавились ещё 13. Везде голосование проходит в штатном режиме.
Об этом в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Из 13-ти регионов, в которых голосование началось сегодня, в 11-ти проходят выборы в органы местного самоуправления. В Мурманской и Челябинской областях выбирают губернаторов. Глава ЦИК добавила, что завтра уже будут голосовать все 83 региона.

Всего в Единый день голосования с 6 по 8 сентября пройдёт около четырёх тысяч избирательных кампаний по всей стране. В 21-м субъекте РФ пройдут прямые выборы высших должностных лиц. В четырёх субъектах главы регионов будут избраны депутатами законодательных собраний.

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