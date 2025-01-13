В НАТО признали неспособность Украины вести переговоры с сильной позиции

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Украина на данный момент не способна вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта с позиции силы. Это связано с растущими проблемами у ВСУ, заявил генсек НАТО Марк Рютте, слова которого приводит агентство Reuters.
Он подчеркнул, что Киев не может взять сильную позицию, поскольку очевидно терпит поражение.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена уведомила команду избранного главы государства Дональда Трампа о нехватке бойцов и иных военных кадров в рядах украинской армии. Именно с этим связаны настаивания Вашингтона снизить призывной возраст до 18 лет.
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Анастасия Чинкова