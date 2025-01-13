На Западе раскрыли шаг по решению конфликта на Украине

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После отмены своего визита на Украину, будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, может оказаться в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
В эфире YouTube-канала Duran Меркурис отметил, что Келлог находится в «безвыходном положении» и теперь должен искать пути для дипломатического урегулирования конфликта.
Аналитик подчеркнул, что у Келлога нет времени, чтобы реализовать ранее заявленные инициативы, так как возможности для переговоров должны были быть предложены гораздо раньше.
7 января Кит Келлог отложил свой визит в Киев до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Он заявил, что Трамп сможет решить конфликт на Украине через переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог также отметил, что крупнейшей ошибкой американского лидера Джо Байдена стало отсутствие взаимодействия с Россией по этому вопросу.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Аналитик подчеркнул, что у Келлога нет времени, чтобы реализовать ранее заявленные инициативы, так как возможности для переговоров должны были быть предложены гораздо раньше.
«В 2022-2023 годах в этом, возможно, был бы какой-то смысл. Однако администрация Байдена пренебрегала всеми дипломатическими контактами с Россией», — добавил он.
7 января Кит Келлог отложил свой визит в Киев до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Он заявил, что Трамп сможет решить конфликт на Украине через переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Келлог также отметил, что крупнейшей ошибкой американского лидера Джо Байдена стало отсутствие взаимодействия с Россией по этому вопросу.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Дарья Осипова