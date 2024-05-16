После начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении положение ВСУ существенно ухудшилось. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
Развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что президент Украины Владимир Путин пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.
В эфире телеканала также прозвучало предположение о том, что ВС РФ вскоре смогут занять Харьков и Одессу.
Al Jazeera указал на ошибку ВСУ, допущенную на фронте. Сообщается, что к развитию боевых действий в зоне СВО привели удары Украины по Белгороду, чего нельзя было допускать.
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В эфире телеканала также прозвучало предположение о том, что ВС РФ вскоре смогут занять Харьков и Одессу.
Al Jazeera указал на ошибку ВСУ, допущенную на фронте. Сообщается, что к развитию боевых действий в зоне СВО привели удары Украины по Белгороду, чего нельзя было допускать.
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Анастасия Хохлова