Зеленский просит у Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы ПВО Patriot для защиты Харькова. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«Мы действительно сегодня нуждаемся в двух (ПВО) Patriot для Харькова и Харьковской области», — заявил Зеленский Блинкену.
Напомним, во вторник, 14 мая, Блинкен приехал в Киев с не анонсированным визитом. Планировалась, что он обсудит с руководством Украины ситуацию на поле боя, новый пакет помощи, а также долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
Ранее сообщалось, что Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.
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Элина Позднякова