Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков на фоне успешного российского наступления в Харьковской области.
«Заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Он также признал, что ситуация на Харьковском направлении является крайне сложной, а ВСУ пытаются усилить свои подразделения для противодействия российской армии.
По словам Зеленского, уже определены дальнейшие действия для областных властей Харьковской области, а также для структур, которые отвечают за безопасность в регионе.
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