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Стало известно, на кого расширят санкции США

Брейнард: США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить
16 сентября 2024, 22:17
Фото: istockphoto/YayaErnst

Фото: istockphoto/YayaErnst

Штаты будут расширять антироссийские санкции на те страны, которые ищут механизмы их обхода и помогают Москве избегать давления и ограничений. Об этом заявила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард во время выступления в Вашингтоне. По ее словам, американским властям нужно быть динамичными, потому что частный сектор отлично справляется с поиском альтернативных маршрутов и инновациями.
«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — пояснила она.
Брейнард также добавила, что санкции США эффективны только тогда, когда носят многосторонний характер и их применяет не только Вашингтон, но и его союзники.


«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — отметила советник.
Ранее стало известно, что индийский МИД не стал вводить ограничения в отношении российских СМИ, несмотря на уговоры Вашингтона.
«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказано в материале.
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#ограничения
#рф
США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Госдеп: США не готовы объявлять о разрешении ВСУ бить оружием Запада вглубь России
16 сентября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.
«Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами, как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (использования дальнобойных западных ракет — прим.ред.)», — заявил Миллер.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России, так как на этом и основан его «план победы».

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ООН обвинила Запад в лицемерии и двойных стандартах
В ООН заявили о двойных стандартах Запада в трактовке международного права
16 сентября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Двойные стандарты и лицемерие Запада при трактовке международного права не могут продолжаться и дальше, сказал в рамках брифинга Специальный докладчик по вопросу содействия установлению справедливого и демократического международного порядка Джордж Катругалос.
Он отметил, что применение Западом правил отличается от конфликта к конфликту, хотя сами правила не отличаются.

«…И мы не можем продолжать мириться с такими двойными стандартами и лицемерием», — цитирует Специального докладчика РИА Новости.
Таким образом Катругалос ответил на вопрос о том, почему западные государства применяют множество санкций к РФ, но ни одной к Израилю, несмотря на то, что в Газе гораздо больше жертв среди гражданских.

Ранее в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область.

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#мир
#оон
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Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена по инициативе Астаны
16 сентября 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Совместную пресс-конференцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева отменили по инициативе Астаны, пишут обозреватели немецкого агентства DPA.
Отмечается, что отмена случилась незадолго до старта пресс-конференции. Причины неизвестны.

Сам Шольц не стал комментировать, разочарован ли он подобным решением Казахстана.

Канцлер приехал в Казахстан по приглашению Токаева 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область. Представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что комиссия ООН может посетить регион только с согласия российского руководства.

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#мир
#германия
#казахстан
#олаф шольц
#новости
#касым-жомарт токаев
#пресс-конференция
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Небензя: Запад пиарит Зеленского вместо обсуждения ситуации в секторе Газа
16 сентября 2024, 20:59

Фото: МИД России

Западные члены Совбеза ООН занимаются пиаром «просроченного украинского президента» Зеленского вместо того, чтобы в преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль обсудить ситуацию в секторе Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, заявления Запада в подобных обстоятельствах будут звучать лицемерно.
«Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента. Я надеюсь, вы понимаете, как лицемерно будут звучать ваши слова сегодня в подобных обстоятельствах», — высказался он.
Небензя также обратил внимание на двуличие государств Запада, когда дело касается конфликта на Ближнем Востоке, по его словам, они «словно воды в рот набрали», когда нужно искренне оценить происходящее с палестинским народом.
«Если бы речь шла о любом другом государстве, они бы активно осуждали подобные действия», — заключил он.
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#палестина
#израиль
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В ООН сделали заявление о Курской области
Дюжаррик: ООН может приехать в Курскую область только при согласии РФ
16 сентября 2024, 20:55

Фото: istockphoto/Askolds

Комиссия из ООН может посетить Курскую область при согласии российской стороны, сказал в рамках брифинга представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал «приглашение» от руководителя украинского МИДа Андрея Сибиги.
«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. В Минобороны РФ тогда отмечали, что в указанный район направлено подкрепление. Боевики ВСУ получили отпор от погранслужбы ФСБ, ВС РФ, а также Росгвардии. В регионе до сих пор идут бои. Враг выбирает в качестве целей мирное население.

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#мир
#россия
#оон
#курская область
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В НАТО заявили о «законности» ударов ВСУ по РФ
Столтенберг назвал «законными» удары ВСУ по РФ
16 сентября 2024, 20:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевики ВСУ, по его мнению, имеют право бить по «законным целям» в России, пишет Foreign Policy. Столтенберг считает, что у киевского режима «есть право обороняться» по международному праву.
«А оборона включает удары по территории <…> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину после начала спецоперации в Донбассе в конце февраля 2022 года. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».

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#россия
#всу
#война
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Депутат ГД Делягин обратился к главе МО РФ Белоусову после гибели Гудвина
16 сентября 2024, 19:55

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат ГД Михаил Делягин предложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову издать указ по аналогии с тем, который был издан Иосифом Сталиным в 1942 году. Обращение парламентарий опубликовал в своем тг-канале.
«Издать приказ, аналогичный приказу (...) Сталина (...) «Об использовании танкистов по специальности», категорически запрещающий использование не по специальности (в том числе в штурмовых подразделениях представителей военных специальностей, требующих сложного обучения)»,— говорится в публикации.
Кроме того, депутат порекомендовал руководителю оборонного ведомства провести корректировку штатных расписаний воинских частей.

Ранее сообщалось, что Польша не смогла собрать бригаду для ВСУ из украинцев, проживающих на территории страны.

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Депутат Белик не исключил новых попыток покушений на Трампа
16 сентября 2024, 19:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повторится.
Он также заявил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.

«Пока идёт предвыборная гонка в США, которые презентуют себя всему миру как оплот демократии, нельзя исключать новых попыток покушения на Трампа. Что касается политических взглядов нападавшего, возможно, они и сыграли свою роль, но, скорее всего, нападавший — не фанатик-одиночка, а исполнитель, за которым стоят более серьезные силы», — добавил в беседе с Газета.ру Белик.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.

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НАТО открестилась от участия в нападении на Курскую область
Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сами принимали решение об атаке на Курскую область
16 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО и союзники Украины консультируют ВСУ, но не командуют ими, потому Киев сам принимал решения об атаке на Курскую область. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда отвечал на вопрос об участи Североатлантического альянса в нападении на российский регион.
«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы», — пояснил он.
Ранее Столтенберг заявлял, что мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.

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