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Штаты будут расширять антироссийские санкции на те страны, которые ищут механизмы их обхода и помогают Москве избегать давления и ограничений. Об этом заявила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард во время выступления в Вашингтоне. По ее словам, американским властям нужно быть динамичными, потому что частный сектор отлично справляется с поиском альтернативных маршрутов и инновациями.
«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — пояснила она.Брейнард также добавила, что санкции США эффективны только тогда, когда носят многосторонний характер и их применяет не только Вашингтон, но и его союзники.
«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — отметила советник.Ранее стало известно, что индийский МИД не стал вводить ограничения в отношении российских СМИ, несмотря на уговоры Вашингтона.
«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказано в материале.Читайте также:
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