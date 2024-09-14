Санкции против РФ сказались на строительстве АЭС «Аккую» в Турции

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Западные санкции против России негативно сказались на строительстве атомной электростанции «Аккую» на юге Турции. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете «Поста».
«Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта <…>. Но, несмотря ни на что, хочу вас заверить: проект будет реализован», – цитирует Ерхова издание.
Строящаяся атомная электростанция АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока. Проект предусматривает реакторы типа ВВЭР-1200, общей мощностью 4800 МВт. АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Строительство занимается дочерняя компания Росатома – АО «Аккую Нуклеар». Общая стоимость проекта 22 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите стран БРИКС в Казани, который пройдет 23 и 24 октября.
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Лия Мурадьян