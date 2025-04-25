Стало известно, насколько россияне доверяют Путину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россияне скорее хорошо оценивают работу главы государства Владимира Путина (81%). По данным опроса ФОМ, 80% доверяют президенту. Большинство респондентов уверены, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, а еще семь процентов считают иначе. Десять процентов не доверяют российскому лидеру.
Больше половины респондентов (56%) уверены в скорее хорошей работе правительства России, а 23% придерживаются противоположного мнения. Работу премьер-министра Михаила Мишустина позитивно оценили 57% респондентов, а десять процентов считают иначе.
По данным опроса, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 46% проголосовали бы за «Единую Россию», девять процентов за ЛДПР и КПРФ, за «Новых людей» голоса отдали бы три процента, а четыре процента проголосовали бы за «Справедливую Россию».
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По данным опроса, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, 46% проголосовали бы за «Единую Россию», девять процентов за ЛДПР и КПРФ, за «Новых людей» голоса отдали бы три процента, а четыре процента проголосовали бы за «Справедливую Россию».
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Никита Кротов