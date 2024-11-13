Трамп выдвинул кандидатуру ветерана на пост главы Пентагона

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру американского телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона, передает ТАСС.
В своем заявлении переходная команда Трампа отметила, что для него «честь объявить» о выдвижении Хегсета, подчеркнув его силу и патриотизм.
Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News и возглавляет организации по защите прав ветеранов.
Трамп считает, что на новой должности Хегсет будет смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу.
До этого СМИ сообщали, что Трамп рассматривал кандидатуры сенатора Тома Коттона, Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца.
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«С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — говорится в заявлении Трампа.
Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News и возглавляет организации по защите прав ветеранов.
Трамп считает, что на новой должности Хегсет будет смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу.
До этого СМИ сообщали, что Трамп рассматривал кандидатуры сенатора Тома Коттона, Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца.
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Мария Моисеева