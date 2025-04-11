Трамп: Маск мне не нужен, но он мне нравится

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, но он ему нравится. Об этом американский лидер сказал на выступлении, которое транслировалось телеканалом Fox News.
«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп.
Помимо этого президент сказал, что заплатил кучу денег за автомобиль Tesla, которая разработана компанией Маска. Машину Трамп дает своей команде, чтобы те покатались на ней вокруг офиса.
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