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Трамп: Маск мне не нужен, но он мне нравится

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, но он ему нравится. Об этом американский лидер сказал на выступлении, которое транслировалось телеканалом Fox News.
«Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно. Мне не нужен Илон ни для чего, кроме как потому, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — сказал Трамп.

Помимо этого президент сказал, что заплатил кучу денег за автомобиль Tesla, которая разработана компанией Маска. Машину Трамп дает своей команде, чтобы те покатались на ней вокруг офиса.

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X удалила аккаунт представителя армии хуситов на миллион подписчиков
РИА Новости: X удалила аккаунт представителя армии хуситов на 1 млн подписчиков
11 апреля 2025, 05:05

Фото: iStock/scyther5

В соцсети X был удален аккаунт представителя армии хуситов Яхьи Сариа, на которого были подписаны свыше одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети», — пишет соцсеть при попытке попасть на страницу.

Яхьи Сариа является представителем движения хуситов «Ансар Алла», правящего на севере Йемена. Он каждый день выкладывал информацию об операциях, которые проводились против американских кораблей, целей в Израиле и судов страны в Красном море. «Ансар Алла» была внесена в перечень террористических организаций после второго избрания Дональда Трампа на пост президента США.

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Джорджеску: в НАТО хотят начать третью мировую войну из Румынии
11 апреля 2025, 02:59

Фото: iStock/rarrarorro

По словам политика Кэлина Джорджеску, в НАТО планируют начать третью мировую войну с территории Румынии. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал Джорджеску.

Политик отметил, что данный конфликт не входит в интересы Румынии, но страну оставят без выбора. Все из-за стратегической ценности Бухареста для НАТО. Румыния имеет самую большую границу с Украиной, протяженностью в 380 миль (примерно 611 км). К тому же страна позволит альянсу получить доступ к Черному морю и господству на Балканах.

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Telegraph: Британия на пять лет может отправить свои войска на Украину
11 апреля 2025, 02:00

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Великобритания на пять лет может отправить свои войска на Украину до ремилитаризации страны. Об этом сообщает The Telegraph.
Отправка войск может произойти в рамках «силы сдерживания», чтобы не допустить возобновления боевых действий. В этом Великобританию поддерживает и Франция. Последняя рассчитывает на то, что Россия не начнет конфликт в случае присутствия на Украине западных вооруженных сил.

Газета пишет, что вывод войск с территории Украины будет происходить по мере восстановления военных возможностей Киева. Помимо сухопутных сил, Франция и Британия хотят обеспечить защиту страны и в море.

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Раскрыт возможный итог торговой войны США и Китая
Эксперт Остапкович: торговая война США и Китая может завершиться сделкой
10 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/WD Stuart

Торговая война между США и Китаем может завершиться сделкой, так как обе стороны зависят друг от друга. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, резких уступок ждать не стоит, но в сферах с высокой взаимозависимостью компромисс будет найден.
«Китай практически не может обходиться без американского технологического оборудования, связанного с ИТ-сектором, — чипов, ИТ-конструкций. С другой стороны, половина Америки ходит в китайской одежде и обуви. Мощностей у самих американцев для пошива такого количества товаров нет, поэтому они найдут договоренности в этом направлении», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».
Вместе с тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему биткоин стал так резко падать в цене. В беседе с RT он отметил, что такие перемены напрямую связаны с взаимными пошлинами Китая и США. По его мнению, часть инвесторов поддается панике и пытается закрыть длинные позиции, опасаясь падения биткоина ниже 70 тысяч долларов.
«Эта неопределенность вызвала паническое бегство инвесторов в фиат, затронув все сегменты финансового рынка, включая криптовалюты. <…> Эти события могут стать катализатором изменения тренда. Однако, пока цена удерживается ниже уровня $89,2 тыс., говорить о глобальном восстановлении рынка преждевременно», — считает он.
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Госдеп США призвал Россию освободить американского наемника ВСУ Хаббарда
10 апреля 2025, 23:32

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Госдеп США призывает Россию освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который являлся наемником в рядах ВСУ. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — сказала Брюс.

Напомним, что 72-летний американец Стивен Хаббард был осужден на 6 лет и 10 месяцев тюремного заключения за наемничество. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам мужчина свою вину признал. Американца задержал российский военнослужащий в начале апреля 2022 года. Как оказалось, с 2014 года он проживал на Украине.

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#конфликт
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