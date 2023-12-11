Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский на предстоящей встрече

На предстоящей встрече президент США Джо Байден планирует обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя в зоне спецоперации. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Напомним, 10 декабря стало известно, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».
По его словам, американский лидер хотел бы услышать от Зеленского последние новости о ситуации, в которой сейчас находятся ВСУ на поле боя. При этом Кирби не забыл добавить, что США продолжать и дальше помогать Украине, особенно в зимнее время года.
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«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», - рассказал Кирби журналистам.
По его словам, американский лидер хотел бы услышать от Зеленского последние новости о ситуации, в которой сейчас находятся ВСУ на поле боя. При этом Кирби не забыл добавить, что США продолжать и дальше помогать Украине, особенно в зимнее время года.
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Элина Позднякова