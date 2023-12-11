Сенатор Джабаров: Украину должен возглавить тот, кого мы ещё не знаем

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Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что на смену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому должен прийти человек, неизвестный широкой общественности.
«Считаю, что народ должен избрать новую фигуру, которая стремится помочь мирным гражданам, которого мы ещё не знаем. Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от её деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать её нейтральным и дружественно настроенным к нам государством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.
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