Стало известно, о чем Орбан поговорил по телефону с Зеленским

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан сегодня провели телефонный разговор. Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений, также премьер-министр подтвердил готовность Венгрии «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Они договорились продолжить двусторонние консультации.
Ранее Орбан отметил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги.
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Дарья Осипова