Стало известно, о чем Зеленский просит Вселенского патриарха

Зеленский попросил Константинополь присвоить Православной церкви Украины статус патриархата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что лидер киевского режима обратился с соответствующей просьбой к экзархам Константинопольского патриархата во время встречи с ними в Киеве 28 августа.
«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил он.Зеленский туманно добавил, что у экзархов есть «видение плана действий», чтобы дать ПЦУ статус патриархата, но им нужно посоветоваться и все согласовать, чтобы потом «должны вернуться с конкретными предложениями».
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