В Закарпатье мобилизовали священника УПЦ

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Протодиакон Хустской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Владимир Петровцев был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает ТАСС на основе сообщения епархии.
Прихожане церкви попросили помолиться за мобилизованного священника.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью угроз вынудили священнослужителей склонять к вступлению в ряды ВСУ. По словам представителя пророссийского подполья в Херсоне, приказ был передан настоятелям храмов и приходов евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ.
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