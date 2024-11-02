Стало известно о давлении США на страны БРИКС

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США и другие страны Запада оказывают колоссальное давление на государства-участники БРИКС, сообщил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости. По его словам, Штаты влияют на членов объединения через свои посольства.
«Они — и конкретно США — предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС <…> На страны оказывается колоссальное давление», — заявил он.Можин отметил, что Запад сильно взволнован растущим уровнем сотрудничества между странами БРИКС, хоть пока и не хочет этого признавать.
«Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран», — пояснил Можин.Ранее в Китае заявили, что саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Достигнутые в рамках саммита соглашения назвали не только способными укрепить единство глобального Юга, но и мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС.
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