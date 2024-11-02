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Стало известно о давлении США на страны БРИКС

Можин: США оказывают колоссальное давление на страны-участницы БРИКС
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

США и другие страны Запада оказывают колоссальное давление на государства-участники БРИКС, сообщил бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости. По его словам, Штаты влияют на членов объединения через свои посольства.
«Они — и конкретно США — предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС <…> На страны оказывается колоссальное давление», — заявил он.
Можин отметил, что Запад сильно взволнован растущим уровнем сотрудничества между странами БРИКС, хоть пока и не хочет этого признавать.


«Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран», — пояснил Можин.
Ранее в Китае заявили, что саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Достигнутые в рамках саммита соглашения назвали не только способными укрепить единство глобального Юга, но и мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС.

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#запад
#рф
Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители
02 ноября 2024, 06:25

Фото: iStock/icholakov

США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Об этом сообщает Пентагон. Согласно заявлению, подкрепление прибудет в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.
«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», — указано в сообщении Минобороны США.
Ранее Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. По подсчётам Минобороны США, этот транш станет 69-м по счету с августа 2021 года.

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#сша
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#пентагон
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Рекордное число богатых граждан хотят покинуть США, боясь погромов после выборов
02 ноября 2024, 04:56

Фото: iStock/twinsterphoto

Рекордное число богатых граждан США хотят покинуть на неопределенное время страну, боясь беспорядков, которые могут возникнуть после президентских выборов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на эксперта Доминика Волека. По его словам, количество состоятельных американцев, которые планируют переехать, выросло на 30% в сравнении с 2023 годом.
Волек, работающий в сфере услуг релокации и получения гражданства, отметил, что его компания никогда не фиксировала спроса на переезд в таких масштабах. Впервые 20% от всех клиентов организации, уточнил он, — это богатые американцы.

По информации телеканала, вместе с тем покинуть страну после выборов хотят 53% американских миллионеров, причем вне зависимости от того, кто станет президентом — Трамп или Харрис.

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#президент
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Медведев: победа «Грузинской мечты» — выбор народа и его нежелание воевать
02 ноября 2024, 03:59

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Победа партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в Грузии не является «спецоперацией Кремля», а выбором народа и его нежеланием воевать. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, грузинский народ прагматичен и не хочет повторения событий 2008 года.
«Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии <…> То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года», — пояснил он.
В том же интервью Медведев отмечал, что в Грузии изменилось отношение к Евросоюзу и НАТО. По его мнению, страна стала понимать, что НАТО является военным блоком, членство в котором не предрекает ничего хорошего, а Евросоюз находится достаточно далеко, не говоря уже о США. А Россия рядом, и её радует, что Грузия стала более прагматичной страной, подчеркнул политик.

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#медведев
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В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной
Сикорский: Польша и НАТО еще не решили сбивать российские ракеты над Украиной
02 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники по НАТО пока не решили перехватывать российские ракеты в небе над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, соответствующее решение стороны еще не приняли.
«Такое решение еще не было принято», — подчеркнул он.
Ранее американская газета Politico писала, что США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Незадолго до этого Владимир Зеленский пожаловался, что США принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать то же самое по просьбе Киева.

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#мид
#владимир зеленский
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#ракеты
#петербург
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В США объяснили, почему Зеленский не получит ракеты Tomahawk
Аналитик Шрайвер: запрашиваемые Зеленским Tomahawk сняли с производства в США
02 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/e-crow

Запрашиваемые в секретном положении плана Владимира Зеленского дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х. По его словам, у Пентагона нет такого количества этих ракет даже для одной полноценной поставки.
«Система Tomahawk фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM», — написал он.
Эксперт отметил, что также стоит учитывать то, что для хоть какого-то результата эти ракеты нужно запускать сотнями, а такое их число Минобороны США точно не сможет поставить.

По мнению Шрайвера, при этом «Томагавки» — устаревшие и медленные ракеты, которые помимо прочего требуют специальных установок Aegis-Ashore, которые имееются лишь у Польши и Румынии.
«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО. Передовые силы российского ответного удара наверняка нанесут удар до того, как «Томагавки» пересекут российскую территорию», — заключил эксперт.
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#сша
#эксперт
#минобороны
#вооружения
#ракеты
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В США озвучили требования Трампа к России
Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск на Украине до инаугурации
02 ноября 2024, 00:48

Дональд Трамп (фото: сайт Кремля)

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если ему удастся победить на выборах, может потребовать от России отвести войска на Украине еще до момента своей официальной инаугурации. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, Трамп может сразу же позвонить президенту России Владимиру Путину, как только узнает о своей победе.
Волкер предположил, что новый президент США может «потребовать отвода войск» к началу 2025 года.
«Например, до 20 января», — пояснил он, назвав традиционную для Штатов дату инаугурации.
Политик также подчеркнул, что это лишь предположение, и Трамп может решиться на подобный шаг не сразу после победы на выборах, а позже.
«Сделает ли он это, мы не знаем», — заключил Волкер.
Напомним, когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — можно узнать в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#победа
#президент
#пост
#трамп
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Политолог Светов назвал пустыми угрозы Трампа рассорить Россию и Китай
01 ноября 2024, 21:25

Фото: iStock/Albert_Karimov

Политолог Юрий Светов заявил, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, чтобы развести Россию и Китай, являются пустыми и направлены лишь на привлечение внимания избирателей.
Он добавил, что Россия не станет портить отношения с Китаем лишь по указке президента США.

«Претенденты на пост президента США исторически много чего обещают, но мало что выполняют. Сейчас Трампу важно привлечь внимание публики. США высказывают свои мечты, что они разъединят РФ и КНР. Мы с Китаем не союзники, не участники каких-то договоров против кого-то, но мы стоим спина к спине. Поэтому эти слова Трампа — пустые и звучат они смешно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».

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#сша
#россия
#отношения
#политолог
#рф
#китай
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США и Южная Корея разработали план ответа на сотрудничество России и КНДР
США и Южная Корея отказались обнародовать план ответа на сотрудничество РФ и КНДР
01 ноября 2024, 21:24

Фото: iStock/ByoungJoo

Представители США и Южной Кореи разработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей, однако публично обнародовать его не станут. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух стран.
В документе указывается, что Вашингтон и Сеул определили меры по реагированию на вызовы, которые связаны с наращиванием сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сфере безопасности, а также решили внимательно следить за оказываемой Россией помощью КНДР.

Также стороны заявили, что «будут выставлять напоказ» все зафиксированные факты взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.

При этом в документе не сказано, как на практике будет реализовываться американо-южнокорейский план действий против России и Северной Кореи.

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#сша
#южная корея
#россия
#кндр
#сотрудничество
#политика
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#меры
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Венгрия и Словакия предложили способ поставки газа через Украину
Bloomberg: Европа ведёт переговоры о поставках газа из Азербайджана на Украину
01 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/MikeMareen

Компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контрактов о поставках природного газа из Азербайджана через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В рамках соглашения предусматриваются своп-операции между Россией и Азербайджаном. Это означает, что по трубопроводу пойдёт российских газ, купленный Баку, а «Газпром», в свою очередь, получил права на топливо, добытое в Азербайджане.

Такой шаг позволит компенсировать окончание контракта о транзите газа между Россией и Украиной в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar начнёт поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию в Судже, на границе РФ и Украины, а дальше подключатся венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые будут отвечать за его доставку в Европу.

Если удастся реализовать такую сделку, а для этого в том числе необходимо одобрение Украины, Киев продолжит получать плату за транзит газа, только не от России, а от европейских компаний.

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#венгрия
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