Стало известно о давлении США на страны БРИКС

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если ему удастся победить на выборах, может потребовать от России отвести войска на Украине еще до момента своей официальной инаугурации. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, Трамп может сразу же позвонить президенту России Владимиру Путину, как только узнает о своей победе.