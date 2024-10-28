Страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нейтральность в вопросе российско-украинского конфликта в его понимании означает поддержку России.
Зеленский подчеркнул, что все, кто присутствовал на саммите БРИКС в Казани, говорил о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта мирным путём, выглядят на самом деле пророссийскими.
Напомним, что саммит, помимо прочих, посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что все международные мероприятия, на которых происходит единение государств, очень важны, поскольку именно благодаря этому решаются глобальные мировые проблемы.
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Зеленский подчеркнул, что все, кто присутствовал на саммите БРИКС в Казани, говорил о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта мирным путём, выглядят на самом деле пророссийскими.
Напомним, что саммит, помимо прочих, посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что все международные мероприятия, на которых происходит единение государств, очень важны, поскольку именно благодаря этому решаются глобальные мировые проблемы.
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Анастасия Чинкова