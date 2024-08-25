Стало известно о давнем предупреждении Павла Дурова Жириновским

Фото: сайт Кремля
Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2018 году призывал Павла Дурова вернуться на Родину. Политик предупреждал, что Запад никогда не станет для него своим.
Видеозапись с очередным сбывшимся пророчеством Жириновского опубликовал депутат фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Сипягин. На кадрах партийный лидер поздравляет Дурова с днём рождения и призывает его вернуться в Россию.
Затем глава ЛДПР добавляет, что у него есть чувство, будто основателя мессенджера Telegram «не принимает чужая земля». Он также назвал день рождения Дурова поводом для того, чтобы задуматься о возвращении «к родным берегам».
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«Ты практически наш русский Цукерберг. Сколько времени надо еще шляться по заграницам?» — обращается Жириновский к предпринимателю и программисту.
Затем глава ЛДПР добавляет, что у него есть чувство, будто основателя мессенджера Telegram «не принимает чужая земля». Он также назвал день рождения Дурова поводом для того, чтобы задуматься о возвращении «к родным берегам».
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Александр Бойцов