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Вооруженные силы Украины (ВСУ) и спецназ республики готовят провокации на море в Крыму. Представитель подпольной организации «Дозор» об этом заявил в интервью информационному агентству ТАСС
«Указанные операции проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», – рассказал один из собеседников агентства.
Ранее подпольная организация предоставила информацию о планах ВСУ на случай сдачи Одессы российским войскам. По словам участника «Дозора», украинские военные начали рыть мосты и дамбы, готовясь к такому варианту.
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Александр Климов