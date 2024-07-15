ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области

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Военные Вооруженных сил РФ продолжают наступать к востоку от Волчанска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.
Он отметил, что переброшенным подразделениям ВСУ не удалось отразить наступление армии РФ. Боевики были вынуждены отступать внутрь города. Военные ВС РФ продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы.
Помимо этого, появилась информация, что для дальнейших штурмов на липцевском направлении Вооруженные силы Украины стягивают подразделения, которые были сформированы из заключенных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, появилась информация, что для дальнейших штурмов на липцевском направлении Вооруженные силы Украины стягивают подразделения, которые были сформированы из заключенных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова