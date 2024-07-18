Минобороны: десять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

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Десять безэкипажных катеров боевиков Вооруженных сил Украины уничтожены у берегов Крыма. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведовства, в ночь на 18 июля полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова