ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS

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ВСУ попытались атаковать Крым с использованием двух ракет ATACMS. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, ракеты противника удалось перехватить и уничтожить над Херсонской областью. Жертв и разрушений на земле нет. Осколки ATACMS рухнули вдали от населенных пунктов.
Минувшим утром ПВО сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова