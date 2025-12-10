«Мы точно знаем»: Зеленский осознал, что у Украины нет шансов вступить в НАТО

10 декабря 2025, 00:03

Зеленский признал, что США и еще несколько стран не видят Украину в НАТО

Фото: iStock/LineCraft

Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины реальных шансов на вступление в НАТО в обозримом будущем. Об этом пишет РИА Новости.





Киев все еще желает стать частью Североатлантического альянса, однако признает, что осуществление этой цели выглядит маловероятным. Более того, Зеленский осознал, что Соединенные Штаты не окажут поддержку в этом вопросе.





«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО», — сказал он.

Прекращение огня на Украине к 25 декабря: Трамп ставит дедлайн

«Украина полагает, что выиграет от присоединения к НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности», — указал Путин.