«Мы точно знаем»: Зеленский осознал, что у Украины нет шансов вступить в НАТО
Зеленский признал, что США и еще несколько стран не видят Украину в НАТО
Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины реальных шансов на вступление в НАТО в обозримом будущем. Об этом пишет РИА Новости.
Киев все еще желает стать частью Североатлантического альянса, однако признает, что осуществление этой цели выглядит маловероятным. Более того, Зеленский осознал, что Соединенные Штаты не окажут поддержку в этом вопросе.
«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москву совершенно не устраивает возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что ещё в 1990-е годы НАТО давал обещания не расширяться на восток.
«Украина полагает, что выиграет от присоединения к НАТО. А мы говорим: это угрожает нашей безопасности», — указал Путин.9 декабря американский лидер Трамп объявил, что Киеву пора провести в стране выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность выбрать руководство, несмотря на продолжающиеся боевые действия.