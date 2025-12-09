Зеленский выразил готовность изменить закон о выборах ради их проведения на Украине

09 декабря 2025, 23:17

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выразил готовность изменить украинское законодательство для проведения президентских выборов в стране после заявлений американского лидера Дональда Трампа на эту тему. Об этом пишет РИА Новости.





Зеленский уточнил, что просит США и европейских коллег «обеспечить безопасность» для возможности организовать голосование. После этого Украина подготовится к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней.





«Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения"», — сказал он.