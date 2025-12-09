Зеленский выразил готовность изменить закон о выборах ради их проведения на Украине
Владимир Зеленский выразил готовность изменить украинское законодательство для проведения президентских выборов в стране после заявлений американского лидера Дональда Трампа на эту тему. Об этом пишет РИА Новости.
Зеленский уточнил, что просит США и европейских коллег «обеспечить безопасность» для возможности организовать голосование. После этого Украина подготовится к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней.
«Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения"», — сказал он.
Напомним: 9 декабря Трамп объявил, что Украине пора провести выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность выбрать руководство, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Президент США подчеркнул, что длительное отсутствие выборов в стране подрывает демократические принципы. Он также выразил сомнение в том, кто победит на будущих выборах, но не отступил от идеи, что они необходимы.