Стало известно о координации ХАМАС и «Хезболлы» по вопросу прекращения огня в Газе

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Палестинское движение ХАМАС координирует свои действия с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по прекращению огня в секторе Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Мы координируемся с "Хезболлой" по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», – заявил источник телеканала.
Ранее военный психолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, Александр Перенджиев сообщил, что группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек и действуют крайне автономно, поэтому Израиль не может уничтожить ни одну, ни другую.
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Александр Климов