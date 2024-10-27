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Стало известно о координации ХАМАС и «Хезболлы» по вопросу прекращения огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС координируется с «Хезболлой» по прекращению огня в Газе
27 октября 2024, 23:37
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Палестинское движение ХАМАС координирует свои действия с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по прекращению огня в секторе Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, сообщает информационное агентство ТАСС.


«Мы координируемся с "Хезболлой" по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», – заявил источник телеканала.

Ранее военный психолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, Александр Перенджиев сообщил, что группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек и действуют крайне автономно, поэтому Израиль не может уничтожить ни одну, ни другую.

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#израиль
#хамас
#хезболла
#сектор газа
Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки
Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран узнал об ударе Израиля незадолго до атаки
27 октября 2024, 23:27

Фото: iStock/e-crow

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран был проинформирован о возможном нападении Израиля накануне, сообщает информационное агентство Jamalan.
«Мы получили знаки о возможной атаке вечером накануне, что обусловило нашу уверенность, и непрерывно обменивались сведениями и новостями с нашими друзьями в военном секторе», – заявил министр.

Он добавил, что Иран готовился отразить нападение, как только получил соответствующую информацию.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Иранские власти приказали своим вооруженным силам готовиться к войне в случае ответной атаки Израиля.

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#ракетный удар
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Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем
27 октября 2024, 23:04

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Страны ЕС не имеют независимости и национальных интересов и выполняют заказы «вашингтонских кураторов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что признание победы правящей партии «Грузинская мечта» на последних выборах означает признание «подчинения Грузии России», Захарова заявила, что «никто не может лишить Грузию европейского будущего».

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», – спросила Захарова.

Зурабишвили родилась в семье грузинских политических беженцев и выросла во Франции. В 2004 году она стала гражданкой Грузии и возглавила министерство иностранных дел страны.

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#мария захарова
#мид рф
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Президент Финляндии заявил о вступлении Украины в ЕС и НАТО
Президент Финляндии Стубб: Украина вступит рано или поздно в ЕС и НАТО
27 октября 2024, 22:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина рано или поздно вступит в ЕС и НАТО, добавив, что об этом «позаботился Кремль». Его слова приводит немецкий журнал Spiegel, которому он дал интервью. При этом политик отказался называть конкретную дату вступления Украины в эти объединения.
«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. <…> Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — считает финский президент.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не может стать членом НАТО. Он подчеркнул, что страна, вовлеченная в вооруженный конфликт, не может присоединиться к альянсу. Вместо этого, по его словам, сейчас ведутся обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в послевоенный период.

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Президент Грузии Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов
27 октября 2024, 21:40

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов, согласно которым победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», назвав результаты полностью сфальсифицированными. Об этом она заявила на брифинге перед журналистами. По ее словам, на выборах произошел «тотальный захват ваших голосов».
«В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны <…> Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — отметила она.
Стоит отметить, что именно Зурабишвили принадлежит инициатива объединения крупных оппозиционных партий против «Грузинской мечты», направленная на победу в парламентских выборах.

Грузинский президент объявила о непризнании результатов выборов и добавила, что никто не может отнять у Грузии европейское будущее.
«Я не признаю эти выборы…Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», — заключила она.
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#страны
#парламент
#рф
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В Литве осудили призывы к войне с Россией
Вайткус: только предатели Литвы могут призывать к войне с Россией
27 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/diegograndi

Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус осудил распространяющиеся в стране призывы к войне с Россией. Об этом он заявил в эфире рутуб-канала Вальдман-LINE. По его словам, только предатели Литвы могут призывать к столкновению с Россией.
«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя <...> А такие призывы с марта 1922 года», — отметил он.
Вайткус считает, что Литва должна выбрать другой путь и выбрать мир «не после победы над Россией, а без войны с ней», так как его народ не может быть в безопасности, пока в соседних странах разгорается конфликт.

Ранее сообщалось, что Литва начала активно готовиться к «вторжению России», начав укреплять мосты на границе с Калининградской области при помощи так называемых «зубов дракона». В ближайшее время их собирались дополнить железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.

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#конфликт
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#рф
#литва
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ТАСС: Орбан посетит Грузию 28-29 октября
27 октября 2024, 21:11

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Венгерский премьер Виктор Орбан посетит Грузию в период 28-29 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы кабмина Венгрии Берталана Хаваши. Он отметил, что премьер-министр станет первым посетившим республику зарубежным лидером после прошедших в ней парламентских выборов.
«По приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе премьер-министр Виктор Орбан проведет официальные переговоры в Тбилиси в понедельник и вторник», — пояснил Хаваши.
Орбан поздравил правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой еще до подведения официальных итогов голосования накануне, 26 октября. В частности, политик писал, что «народ Грузии знает, что лучше для его страны».

Ранее сообщалось, что может начаться в Грузии после парламентских выборов.

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#грузия
#виктор орбан
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В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов
Депутат ГД Затулин: в Грузии может начаться цветная революция после выборов
27 октября 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

В Грузии после выборов могут попытаться устроить цветную революцию, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина. Он считает, что оппозиционеры просто так не отдадут победу «Грузинской мечте» и будут протестовать.
«Очень велика вероятность того, что сегодня-завтра может быть попытка силовым путем опротестовать результаты выборов, то есть устроить очередную цветную революцию в духе тех, специалистами которой являются на Западе», — прокомментировал парламентарий.
Ранее в Грузии к массовым протестам призывал политик Михаил Саакашвили. По мнению бывшего главы грузинской республики, «никто не должен войти в парламент».

Выборы в Грузии состоялись накануне, 26 октября. Большинство голосов избирателей набрала партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая правила в стране 12 лет.

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#грузия
#выборы
#новости
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Израиль пригрозил Ирану расплатой за будущие угрозы и вред
Данон: Иран поплатится за попытки угрожать и вредить Израилю
27 октября 2024, 20:55

Фото: iStock/Zeferli

Иран ждет расплата за попытки угрожать и вредить Израилю, заявил постпред еврейского государства при ООН Дани Данон. Таким образом он отреагировал на требование Тегерана провести срочное заседание Совбеза ООН после израильского авиаудара.
«Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси, и пока он продолжает угрожать и пытаться навредить нам, он будет расплачиваться», — написал Данон.
По словам постпреда, Израиль не изменит своей политики и будет защищать своих граждан всеми доступными ему средствами. При этом заявление Ирана о том, что израильский авиаудар нарушает международное право, он назвал нелепым.

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#иран
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На Украине предложили штрафовать чиновников с фиктивной инвалидностью
В офисе Зеленского предложили штрафовать чиновников за фиктивную инвалидность
27 октября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/reflection_art

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предложил штрафовать чиновников за незаконное оформление пенсионных выплат в двойном размере в пользу государства. Об этом пишут журналисты местного издания «Судебно-юридическая газета».
«Должны это (пенсионные выплаты — прим. ред.) вернуть и заплатить столько же сверху», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что размеры штрафных санкций должны быть равны сумме, на которую обворовывался госбюджет за три-четыре года. Кроме того, гражданина следует лишать, по мнению Подоляка, возможности занимать должности в течение пяти и более лет.

Ранее на Украине произошел скандал, связанный с незаконным оформлением инвалидности.

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