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Стало известно о личном интересе Запада в разрушении Украины

Нургалиев: Запад имеет свой интерес в разрушении Украины
12 февраля 2024, 11:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Запад имеет личный интерес в максимальном разрушении Украины. Так считает первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова приводит «АиФ».
По словам Нургалиева, конфликт никогда не затихал, а перед началом СВО только усилился, а действия украинских политиков в отношении Донбасса проводились для еще большей эскалации. Однако сейчас, отметил он, усиливаются голоса в пользу мирного урегулирования конфликта. Однако Киев продолжает полностью отказываться от переговоров.

«Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины», - сказал Нургалиев.


Он объяснил это тем, что промышленные гиганты уже готовятся получать госзаказы на восстановление инфраструктуры Украины. При этом нищих украинцев и дальше продолжат использовать для того, чтобы попытаться ослабить Россию.

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Калининградский губернатор обвинил Канта в конфликте на Украине
Калининградский глава Алиханов: философ Кант имеет отношение к СВО
12 февраля 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Философ Иммануил Кант, родившийся в Кёнигсберге (Калининграде) имеет прямое отношение к развязыванию конфликта на Украине. Такое мнение выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, во время своего выступления на съезде политологов в Светлогорске.
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — цитирует Алиханова «Федерал Пресс».

По его словам, именно Кант стал основоположником немецкой классической философии, он повлиял на немецкую волю, отрезав ее от высших ценностей. Таким образом, глава региона уверен, что в работах философа «началась» Первая мировая война, а также конфликт на Украине. Он также напомнил, что Запад и ранее нарушал договоренности.

Напомним, Иммануил Кант (1724–1804) родился в Кенигсберге (нынешний Калининград). Он считал, что человек от природы зол, и может его преодолеть только благодаря своему разуму. Кроме того, философ придерживался идеи о вечном мире, которого должно добиться с помощью демократии и международного сотрудничества.

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Байден раскритиковал Трампа за его позицию по НАТО
Байден после слов Трампа о НАТО: Путин нацелился на крупные призы
12 февраля 2024, 09:04

kremlin

Глава Соединенных Штатов раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) заявление экс-президента Дональда Трампа о том, что он не стал бы мешать РФ атаковать государства НАТО, если бы они отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

«Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы», — написал американский лидер.
В комментариях он подвергся критике. Политика призвали беспокоиться о своей стране, а не об Украине. Ему посоветовали не позориться и уйти с должности президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары России по странам НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Киргизии Жапаров призвал США не вмешиваться в дела страны
12 февраля 2024, 08:54

Фото: istock / HStocks

Президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве. Об этом пишет ТАСС.

«Мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — отметил Жапаров.
Это заявление — ответ госсекретарю США Энтони Блинкену на его послание главе Киргизии. Американский политик вырезал озабоченность по поводу положения гражданского общества в республике.

Ранее сообщалось, что Джон Кирби станет помощником президента США и получит новую должность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киргизия
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В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от энергоресурсов России
Логвинов: Отказ от энергоресурсов из РФ привел экономику ЕС к стагнации
12 февраля 2024, 08:21

Фото: istock / butenkow

Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов привел стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ, поставляемого из США. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в беседе РИА Новости.

«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на «сухой паек». С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — отметил Логвинов.
Как утверждает дипломат, уже несколько кварталом подряд на территории европейских государства темпы роста ВВП околонулевые. Из-за этого рост цен энергоносителей стал причиной для развития «беспрецедентно высокой» инфляции в Евросоюзе.

Ранее Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю
Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации
12 февраля 2024, 04:51

Фото: сайт Пентагона

В министерстве обороны США сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин из-за госпитализации передал обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс.
В соответствии с пресс-релизом Пентагона, передача полномочий произошла примерно в 4:55 дня по местному времени (00:55 мск воскресенья).

Остин остаётся в больнице для дальнейшего обследования из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем.

Военное ведомство также отметило, что об этой ситуации проинформированы Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штабов.

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#дом
#сша
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Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ
Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США и получит новую должность
12 февраля 2024, 03:14

Фото: iStock/lucky-photographer

Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, получит расширенные полномочия в Белом доме. Как передает Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника, Кирби получит статус помощника президента и новую должность.
«Кирби будет назначен на новую должность — советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и его ранг будет повышен с заместителя помощника до помощника президента», — заявил чиновник агентству.
Согласно данным агентства, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в области национальной безопасности между различными ведомствами. Его регулярные выступления на брифингах будут продолжены, добавил источник.

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#сша
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#дома
#киев
#байден
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Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению
Пашинян заявил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению
12 февраля 2024, 00:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что президенту России Владимиру Путину не требуются его советы относительно приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. Эту точку зрения он выразил в интервью для издания The Telegraph.
В ответ на вопрос журналистов о возможности советовать Путину воздержаться от поездки в Армению, Пашинян заметил: «Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах».

Также премьер-министр подчеркнул, что ратификация Римского статута направлена на улучшение безопасности Армении. По его словам, Армения, как ответственное государство, обязана соблюдать все международные обязательства, включая отношения с Россией.

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#поездки
#отношения
#армения
#государство
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Пашинян высказался о возможном вступлении Армении в НАТО
Премьер Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО
11 февраля 2024, 23:58

primeminister.am

Глава правительства Армении Никол Пашинян поделился своим мнением о возможности присоединения страны к НАТО в интервью британской газете The Telegraph.
Он подчеркнул, что в настоящее время Ереван не рассматривает этот вопрос, но отметил, что у Армении с Североатлантическим альянсом имеются партнерские отношения. По словам премьер-министра, ранее между Арменией и НАТО существовала программа индивидуального партнерства, которая сейчас преобразуется в формат сотрудничества, не предусматривающий членства в альянсе.

Ранее министр обороны страны Сурен Папикян заявил о намерении Армении внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.

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#страны
#программа
#министр
#отношения
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Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров
11 февраля 2024, 21:22

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

Главный редактор подчеркнула, что американские пользователи в комментариях называют это интервью историческим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.

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