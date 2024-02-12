Стало известно о личном интересе Запада в разрушении Украины

Фото: сайт Кремля
Запад имеет личный интерес в максимальном разрушении Украины. Так считает первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова приводит «АиФ».
По словам Нургалиева, конфликт никогда не затихал, а перед началом СВО только усилился, а действия украинских политиков в отношении Донбасса проводились для еще большей эскалации. Однако сейчас, отметил он, усиливаются голоса в пользу мирного урегулирования конфликта. Однако Киев продолжает полностью отказываться от переговоров.
Он объяснил это тем, что промышленные гиганты уже готовятся получать госзаказы на восстановление инфраструктуры Украины. При этом нищих украинцев и дальше продолжат использовать для того, чтобы попытаться ослабить Россию.
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«Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины», - сказал Нургалиев.
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Элина Позднякова