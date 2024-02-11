Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена

Фото: сайт Кремля
В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена. Об этом сообщает Welt.
Согласно информации источника, речь идет об афоризме, который ранее высказывал президент Гарри Трумэн: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». По этой причине издание ссылается на имеющихся у нынешнего американского лидера двух немецких овчарок.
Welt в своем материале подчеркивает, что Байден и Шольц схожи в том, что они оба плохие ораторы и обладают низким рейтингом одобрения в своих государствах. В статье также отмечается, что канцлер Германии любит прятаться за американским президентом, что наглядно демонстрируется в ряде политических вопросов.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.
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Welt в своем материале подчеркивает, что Байден и Шольц схожи в том, что они оба плохие ораторы и обладают низким рейтингом одобрения в своих государствах. В статье также отмечается, что канцлер Германии любит прятаться за американским президентом, что наглядно демонстрируется в ряде политических вопросов.
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Екатерина Коршунова