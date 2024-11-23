Стало известно о массовом отъезде из Украины иностранных дипломатов

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Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и ряда других государств покинули Украину. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что большинство из них пока находится на территории Польши, однако есть и те, кто отправился на родину.
Полный список дипломатических сотрудников, покинувших Украину, не приводится. Однако известно, что помимо указанных выше представителей, из страны также уехали работники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.
Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве закрылось на фоне ожидания массированных ударов ВС РФ после разрешения ВСУ применять дальнобойное оружие.
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Полный список дипломатических сотрудников, покинувших Украину, не приводится. Однако известно, что помимо указанных выше представителей, из страны также уехали работники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.
Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве закрылось на фоне ожидания массированных ударов ВС РФ после разрешения ВСУ применять дальнобойное оружие.
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Анастасия Чинкова