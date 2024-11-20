Захарова о закрытии посольства США: это доказывает, что Киев инструмент Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закрытие посольства США в Киеве в ожидании массированной атаки ВС РФ в ответ на разрешение использования американских ракет ATACMS. В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — это инструмент, который не представляет ценности после того, как сломался.
«Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада - инструмент. А после того, как он сломался, ценности больше не представляет», — ответила она на просьбу прокомментировать соответствующее решение западных стран.Ранее Захарова также прокомментировала данное Киеву разрешение наносить ракетные удары вглубь РФ. Она пояснила, что ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход СВО, добавив, что ясно одно — на фоне поражений Украины Запад делает все для максимальной эскалации. Она также подчеркнула, что если Украина будет атаковать территорию России дальнобойными ракетами, то ее ответ будет адекватным и ощутимым.
Читайте также:
Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
Данил Пономарев