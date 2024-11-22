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Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать на фоне угрозы атаки

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства за то, что те отказались работать на фоне угрозы атаки. Соответствующее заявление президент опубликовал в своём Telegram-канале.
Глава государства объяснил, что посольства, производства и прочие государственные структуры должны одинаково работать, когда в регионе не объявлена воздушная тревога. Информацию от разведок следует воспринимать не как разрешение на выходной, а как важные сведения. Такие меры касаются всех, начиная от Верховной рады, заканчивая органами управления в субъектах.

Зеленский подчеркнул, что в случае объявления воздушной тревоги всем незамедлительно необходимо проследовать в укрытия. Однако при её отсутствии необходимо продолжать работу.



21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Сначала работу остановило представительство США, а за ним аналогичные решения приняли посольства нескольких европейских стран. В этот день ВС РФ нанесли ответный удар на начало применения дальнобойного оружия ВСУ с помощью новейшей ракеты «Орешник».

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#владимир зеленский
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ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
22 ноября 2024, 21:45

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников в небе на Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 22 ноября в период с 20:00 до 21:10 мск была предотвращена попытка ВСУ совершить теракт на территории России с применением беспилотников самолётного типа.

Так, средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью и ещё один – над Курской.

Также в пятницу в сводке ведомства говорилось, что за минувшую неделю ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника.

Ранее в этот день сообщалось, что российский сапёр одним выстрелом уничтожил гексакоптер ВСУ «Баба Яга».

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#пво
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#сво
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«Накаркали»: Захарова вспомнила, как Зеленский предлагал тестировать оружие на Украине
Захарова: Зеленский и Резников накаркали, предложив тестировать оружие на Украине
22 ноября 2024, 21:26

Фото: сайт МИД РФ

В России есть несколько систем, подобных «Орешнику», которые в настоящее время проходят испытания. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Комментируя слова главы государства официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, как Владимир Зеленский, бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников и другие представители киевских властей регулярно предлагали территорию Украины в качестве полигона для тестирования новых видов оружия.

«Накаркали», – отметил Захарова в своём Telegram-канале.
21 ноября российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия провели испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». Ей был нанесён удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. В пятницу Путин поздравил руководство Минобороны и разработчиков ракеты с успешным испытанием системы.

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#владимир путин
#вооружение
#испытания
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«Виновный в панике Запада»: Хохол и кореец Дима в рядах «Ахмата»
Кадыров рассказал, что в рядах «Ахмата» служит «Хохол» и кореец Дима
22 ноября 2024, 21:17

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Телеграм-канале о бойцах чеченского спецназа «Ахмат», в рядах которого служит кореец по имени Дима и украинец с позывным «Хохол».
«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навёл всего лишь один кореец по имени Дима», — поделился Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что Дима родом из Сахалина и служит в спецназе «Ахмат».

Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов «раскрыл все карты панических настроений» в опубликованной видеозаписи, подчеркнул глава Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что украинскую сторону пугает командир отряда «Ахмат» с позывным «Хохол». По национальности он украинец и данный факт не мешает ему «сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями» разных национальностей, обратил внимание глава Чеченской республики.



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#рамзан кадыров
#запад
#удар
#рф
#чечня
#украина
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«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев
22 ноября 2024, 21:13

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Применение российскими войсками новейшей баллистической ракеты «Орешник» сможет изменить ход конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#вооружение
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В Киеве создали штаб противовоздушной обороны ВСУ
22 ноября 2024, 21:03

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Украинские власти создали в Киеве штаб противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Ожидается, что аналогичные появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает местный телеканал «Общественное», ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что штаб ПВО армии Украины был организован в Киеве 19 ноября. Неизвестно, когда могут созданы такие же штабы в других регионах страны. Также не приводятся подробности о работе уже открытого подразделения ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что после удара российской новейшей баллистической ракетой «Орешник» Зеленский попросил у союзников дополнительные системы ПВО.

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#украина
#всу
#пво
#владимир зеленский
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Зеленский попросил у Запада ПВО для защиты от российских ракет средней дальности
22 ноября 2024, 20:32

Владимир Зеленский заявил, что Украина запросила у западных партнёров системы противовоздушной обороны (ПВО), способные сбивать российские ракеты средней дальности. Слова президента приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что вопросом поставок таких систем уже занимается глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в системах ПВО, которые способны «оградить жизнь от новых рисков».

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#владимир зеленский
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#ракеты
#всу
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Путин заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться у других стран
22 ноября 2024, 20:22

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что ракетные системы «Орешник» могут появиться у других стран. Однако это это будет ещё не скоро, а у Москвы эти ракеты есть уже сейчас.
В пятницу вечером Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе выступления он поздравил руководство ведомства и разработчиков с успешным испытанием новейших баллистических ракет «Орешник».

Глава государства не исключил, что подобные системы могут появиться и на вооружении других стран. Однако это будет завтра или через год, а у России «Орешник» имеется уже сейчас.

В настоящее время нигде в мире нет оружия, сравнимого с этим.

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#ракета
#минобороны рф
#совещание
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#ракеты
#опк
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Путин: решение по серийному производству «Орешника» принято
22 ноября 2024, 19:58

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в Ракетные войска стратегического значения (РВСН). Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Также в ходе выступления глава государства поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

По словам Путина, эти ракеты являются новейшей разработкой российских специалистов, а не модернизацией старых советских систем.

21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар по Днепропетровску с применением «Орешника». Точным ударом было поражёно одно из крупнейших оборонных предприятий Украины.

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Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 19:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Минобороны РФ с успешным испытанием новейшей баллистической ракеты «Орешник». Об этом он заявил в ходе совещания с руководством ведомства, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
Глава государства подчеркнул, что в России имеется запас таких ракет, испытания которых будут продолжаться.

Также, по словам Путина, достигнутые результаты вызывают гордость и восхищение.

Кроме того, президент отметил, что система «Орешник» является результатом работы специалистов из новой России, а не модернизацией старых советских систем.

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