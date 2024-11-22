Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать на фоне угрозы атаки

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства за то, что те отказались работать на фоне угрозы атаки. Соответствующее заявление президент опубликовал в своём Telegram-канале.
Глава государства объяснил, что посольства, производства и прочие государственные структуры должны одинаково работать, когда в регионе не объявлена воздушная тревога. Информацию от разведок следует воспринимать не как разрешение на выходной, а как важные сведения. Такие меры касаются всех, начиная от Верховной рады, заканчивая органами управления в субъектах.
Зеленский подчеркнул, что в случае объявления воздушной тревоги всем незамедлительно необходимо проследовать в укрытия. Однако при её отсутствии необходимо продолжать работу.
21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Сначала работу остановило представительство США, а за ним аналогичные решения приняли посольства нескольких европейских стран. В этот день ВС РФ нанесли ответный удар на начало применения дальнобойного оружия ВСУ с помощью новейшей ракеты «Орешник».
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Зеленский подчеркнул, что в случае объявления воздушной тревоги всем незамедлительно необходимо проследовать в укрытия. Однако при её отсутствии необходимо продолжать работу.
21 ноября в Киеве закрылись несколько иностранных посольств. Сначала работу остановило представительство США, а за ним аналогичные решения приняли посольства нескольких европейских стран. В этот день ВС РФ нанесли ответный удар на начало применения дальнобойного оружия ВСУ с помощью новейшей ракеты «Орешник».
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Анастасия Чинкова