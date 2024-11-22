Фото: сайт МИД РФ
Эстония имеет средства на оказание поддержки Украине, но у неё нет денег на работу посольств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком данную ситуацию и призвала Таллин взять деньги у НАТО.
Ранее эстонские СМИ писали, что страна может может закрыть 13 посольств из 38 работающих по всему миру в целях экономии. В ответ на это глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что закрытие посольств не поможет в экономии бюджетных средств, но приведёт к значительным имиджевым потерям.
Захарова, в свою очередь, отметила, что имиджевые потери будут огромны как раз из-за деятельности этих посольств, поскольку в них нет никакого смысла. Внешняя политика Эстонии ограничивается брюссельско-вашингтонской генеральной линией, поэтому перспектив для налаживания стабильных торгово-экономических связей с другими государствами не просматривается.
При этом вся ситуация абсурдна, поскольку у Эстонии имеется достаточно средств для оказания поддержки Украине, а вот на содержание посольств – нет, отметила Захарова в своём Teegram-канале. Она назвала происходящее цирком и призвала взять средства у НАТО.
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Захарова, в свою очередь, отметила, что имиджевые потери будут огромны как раз из-за деятельности этих посольств, поскольку в них нет никакого смысла. Внешняя политика Эстонии ограничивается брюссельско-вашингтонской генеральной линией, поэтому перспектив для налаживания стабильных торгово-экономических связей с другими государствами не просматривается.
При этом вся ситуация абсурдна, поскольку у Эстонии имеется достаточно средств для оказания поддержки Украине, а вот на содержание посольств – нет, отметила Захарова в своём Teegram-канале. Она назвала происходящее цирком и призвала взять средства у НАТО.
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Анастасия Чинкова