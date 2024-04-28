«Ужасающее число»: БАПОР про количество погибших детей в Газе

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Число детей, убитых в Газе за шесть месяцев, превышает число детей, убитых в любом конфликте в мире за четыре года, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам Палестины и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, в условиях вооруженного конфликта трудно публиковать точные цифры. Лаззарини считает, что количество погибших можно достаточно точно определить на основании данных, опубликованных палестинским министерством здравоохранения, согласно которым число погибших в Газе превышает 34 тысячи человек. Эксперты говорят, что эти цифры пугают.
По мнению эксперта, в эту цифру не входят дети, оказавшиеся под завалами.
Ранее ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право в секторе Газа.
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«Среди погибших – 13 тысяч детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», – подчеркнул он.
По мнению эксперта, в эту цифру не входят дети, оказавшиеся под завалами.
Ранее ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право в секторе Газа.
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Александр Климов