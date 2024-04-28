В США поставили под сомнение соблюдение Израилем международного права в Газе

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Ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право при использовании американского оружия в секторе Газа, сообщает Reuters.
В частности, они считают, что заявления Израиля об использовании поставляемое США оружия в соответствии с международным гуманитарным правом, не являются «правдоподобными или надежными».
Некоторые ведомтсва также выразили обеспокоенность в служебной записке, направленной Блинкену. В ней они перечислили аргументы в поддержку своей позиции, в том числе израильские атаки на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа.
21 марта стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за нарушения прав человека в Палестине. Санкции не позволят батальону и его членам получать американскую военную помощь и проходить обучение у американских инструкторов.
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Некоторые ведомтсва также выразили обеспокоенность в служебной записке, направленной Блинкену. В ней они перечислили аргументы в поддержку своей позиции, в том числе израильские атаки на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа.
21 марта стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за нарушения прав человека в Палестине. Санкции не позволят батальону и его членам получать американскую военную помощь и проходить обучение у американских инструкторов.
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Александр Климов