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В 59-й мотопехотной бригаде боевиков ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики зреет бунт. Об этом сообщает издание «Военная хроника».
«Командный состав бригады скрывает от руководства реальное положение дел, а потери формирования увеличиваются практически каждые сутки», — гласит публикация.
Военкоры отмечают, что командиры среднего звена не докладывают своему руководству о том, что сдача позиций продолжается. Помимо этого, обеспечить личный состав боекомплектом и всем, что необходимо, стало невозможным, поэтому ситуация на грани бунта, резюмировали обозреватели.
Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что в украинской армии не хватает мотивированных военнослужащих и техники, а решить подобные вопросы, по словам Сырского, сложно командирам любого уровня.
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Никита Кротов