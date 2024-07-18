Недавно стало известно, что США сняли ограничения и разрешили Зеленскому наносить удары по России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. До этого глава Украины сообщил Джо Байдену, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.