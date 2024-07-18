«Куда он целится?»: Москва ответит Зеленскому и союзникам на удары по территории РФ

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Недавно стало известно, что США сняли ограничения и разрешили Зеленскому наносить удары по России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. До этого глава Украины сообщил Джо Байдену, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ уже давно наносят удары по территории России без разрешения и согласования с кем-либо.
Он добавил, что у Зеленского для серьезных действий нет никаких ресурсов.
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«Куда Зеленский собирается целиться, надо спросить у него самого. Я хочу сказать, что разрешают Зеленскому или не разрешают, но он уже давно наносит удары по российской территории: Белгородская область, Курск, Воронежская область, Крым. Беспилотники долетают даже до Татарстана и Самары. Так что все эти разговоры про разрешения — это просто риторика Зеленского, чтобы показать, что с ним весь так называемый свободный мир, что все его поддерживают и все ему разрешают», — сказал эксперт.
Он добавил, что у Зеленского для серьезных действий нет никаких ресурсов.
«Если он будет наносить удары теми ракетами, которые поставляют ему США или другие страны, мы найдем, чем ответить, а «глубокие» или «неглубокие» будут удары — это все демагогия. Бояться не приходится», — заключил полковник в отставке.
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Анастасия Бондарева