В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ

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Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1755 человек. Об этом сообщило МО РФ.
Отмечается, что средствами ПВО был сбит МиГ-29 Вооруженных сил Украины, 4 беспилотника, шесть снарядов HIMARS, а также поражены другие цели.
Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском российских военных.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском российских военных.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова