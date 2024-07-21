Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Ситуация на фронте усугубляется для боевиков ВСУ с каждым днем из-за потерь. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский телеканалу BBC.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский.
Вместе с тем политик не назвал точные потери, и не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинские военные еще могут держаться в сложившейся обстановке.
Ранее сообщалось, что Зеленский допустил мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным при том, что на Украине до сих пор действует соответствующий запрет. В Госдуме заявления бывшего президента Украины, чей срок закончился 20 мая, посчитали игрой для публики Запада.
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Никита Кротов