Песков оценил вовлеченность Запада в конфликт на Украине

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Западные страны продолжают поддерживать Украину, сохраняют высокую степень вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, у них появились опасения после заявлений России о возможном ответе при стремительном увеличении степени их участия.
«Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт», — пояснил он.Песков добавил, что при этом Запад стал опасаться необдуманных шагов после того, как Россия заявила, что стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт не останется без ответа.
«Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт», — отметил пресс-секретарь российского лидера.Читайте также:
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