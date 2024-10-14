Песков оценил вовлеченность Запада в конфликт на Украине

Западные страны продолжают поддерживать Украину, сохраняют высокую степень вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, у них появились опасения после заявлений России о возможном ответе при стремительном увеличении степени их участия.