Handelsblatt: Шольц 18 декабря хочет обсудить досрочные парламентские выборы

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц 18 декабря намерен поставить в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения досрочных выборов в парламент 23 февраля. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
С утра 12 ноября комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к предстоящим досрочным выборам в парламент.
По данным издания, теперь решать, когда будут проводиться досрочные выборы, будет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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«Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря», — говорится в статье.
По данным издания, теперь решать, когда будут проводиться досрочные выборы, будет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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Элина Позднякова