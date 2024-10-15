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Киевский режим не дождется, открытия «второго фронта» западными союзниками против РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — сказано в сообщении.
Про какой второй фронт идет речь, неизвестно.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказывал, о чем будет умолять своих союзников глава киевского режима Владимир Зеленский. Речь идет о возможности украинского политика «потереться в прихожей».
Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий.
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Никита Кротов