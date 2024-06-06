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Стало известно о переброске кораблей России в Карибский бассейн

Reuters: Россия перебрасывает свои корабли на Карибы
06 июня 2024, 13:40
Фото: iStock/alekseystemmer

Фото: iStock/alekseystemmer

Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолёты для проведения в ближайшие недели военных учений. Об этом сообщает Reuters.
Источники изданий убеждены, что учения являются частью ответа российских властей на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

По мнению одного из них, Россия с помощью этих учений у берегов США хочет продемонстрировать, что способна на определённый уровень глобальной демонстрации силы. Тем самым российские власти якобы хотят выбить США из колеи и оказать влияние на внешнюю аудиторию.



Корабли, вероятно, остановятся на Кубе и в Венесуэле. По завершению учений они останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут ещё одни манёвры.

Власти США не видят в этих учениях угрозу, хотя российская сторона не предупредила об их проведении. Отсутствие тревоги в Белом доме связано с тем, что Россия в период с 2013 по 2020 год ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие.

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#россия
#сша
#учения
Шольц заявил о боязни немцев угрозы обострения конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Шольц: немцы боятся угрозы эскалации конфликта на Украине
06 июня 2024, 14:29

Фото:istockphoto/Diy13

Немецкий народ боится угрозы обострения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением. Прямой эфир в YouTube вело издание Der Spiegel.
«Многие граждане боятся, что может произойти эскалация <...>, что безопасность и мир окажутся и у нас под угрозой», – сказал Шольц.

Он отметил, что относится к заботам граждан серьезно и с уважением. Именно поэтому, со слов канцлера, страна подтвердила союзникам, что украинская сторона имеет право себя защищать.

В конце мая официальный представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер подтверждал разрешение Берлина киевскому режиму пользоваться немецким оружием, чтобы бить по территории РФ, которая прилегает к Харьковской области.

Бюхнер подчеркивал, что Германия как поставщик вооружений Киеву не становится стороной конфликта на Украине.

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#мир
#украина
#германия
#россия
#олаф шольц
#война
#спецоперация
#новости
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Политолог Дугин: Главное послание БРИКС — способность понимать другого
06 июня 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого. Об этом сказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Своё мнение он выразил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экспертный форум объединения «Роль БРИКС в поиске нового миропорядка» проводится на площадке ПМЭФ сегодня, 6 июня. Сессии и встречи в рамках мероприятия организованы медиагруппой «Россия сегодня» при участии китайского информационного агентства «Синьхуа».

Дугин, выступая на сессии форума, отметил, что БРИКС применяет отличную принятой на западе философию взаимодействия. Объединение уважает культурную идентичность всех своих партнёров и оппонентов, в том числе и стран Запада.

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#россия
#форум
#пмэф
#мнение
#мероприятия
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The Hill: Украине нужно уступить РФ территории для завершения конфликта
06 июня 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Polecam, PolglishPL!

Чтобы завершить украинский конфликт, киевскому режиму необходимо признать, что потерянные им территории теперь находятся в составе РФ. Об этом в своей статье для издания The Hill написал экс-конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни.
«Складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация. Из этих вариантов наименее худшим по-прежнему представляется первый», – говорится в материале.

Автор добавил, многие эксперты считают, что Украина навсегда утратит значительную часть своих территорий.

Кроме того, по мнению Малвейни, помощь западных стран не даст Украине возможность поменять ход конфликта.

По словам колумниста, только полноценное военное вмешательство стран Запада может изменить ход событий.

Россия начала денацификацию и демилитаризацию Украины в феврале 2022 года. Москва всегда готова к диалогу, но Киев ввел запрет переговоров на законодательном уровне.

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#мир
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#новости
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Экс-разведчик США Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ
06 июня 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли у него паспорт при посадке в самолёт, не позволив тем самым вылететь в Россию для участия в ПМЭФ. Он заявлял, что соответствующий приказ был отдан Госдепом США, и пообещал оспорить это решение.


Риттер испытал сильное разочарование, когда правительство страны лишило его возможности лично принять участие в форуме. Однако позднее он сообщил RT, что всё же сможет присутствовать на ПМЭФ, правда в формате видеосвязи. Он подчеркнул, что это позволит не заглушить его голос тем, кто не согласен с его посылами.

Уточняется, что он будет участвовать в сессии RT на ПМЭФ, которая пройдёт 7 июня.

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#пмэф
#россия
#сша
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Песков: позиция Японии о возобновлении диалога ожидаема
06 июня 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

Реакция японской стороны на слова президента РФ Владимира Путина об условиях продолжения диалога о заключении мирного соглашения ожидаема. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно ожидаемая. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства, и больше к этому добавить нечего», – сказал Песков

До этого Путин заявлял об отсутствии на текущий момент условий, чтобы продолжать мирный диалог с Японией по Курильским островам. Российский лидер отмечал, что Токио присоединился к усилиям нанести стратегическое поражение России.

В ответ генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявлял, что позиция Москвы, которая хочет переложить ответственность на Японию, совершенно неприемлема и несправедлива.

В апреле российский дипломат Мария Захарова в свете доклада японского МИДа о якобы незаконной оккупации российской стороной Южных Курил заявила, что независимость страны над Южными Курильскими островами неоспорима и не обсуждается.

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#мир
#россия
#япония
#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
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Экс-помощник Путина Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»
Экс-помощник главы России Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»
06 июня 2024, 12:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков назвал исключение из переговоров главы Украины Владимира Зеленского условием мирного завершения конфликта. Об этом сообщает портал «Актуальные комментарии».
По его словам, формула мира максимально проста: «минус Зеленский». Исключительно путем вычитания этой «мнимой величины» можно достичь положительного результата.

Сурков подчеркнул, что Зеленский, отвергнув Минские соглашения, привёл в действие механизм запуска глобальной войны. Чтобы предотвратить такую угрозу, необходимо принятия мер подобного характера и масштаба.

Напомним, что с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, в котором примут участие свыше 160 стран. При этом Россия на него приглашена не была.

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#украина
#владимир зеленский
#саммит
#переговоры
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«Идея неправильная»: НАТО не видит угрозы со стороны России
Столтенберг: НАТО не видит угрозы со стороны России
06 июня 2024, 12:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

НАТО не видит неминуемой угрозы странам-участницам с российской стороны. Об этом в рамках пресс-конференции в Хельсинки заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не видим неминуемой угрозы какому-либо члену НАТО», – сказал Столтенберг, отвечая прессе.

Он добавил, что после окончания украинского конфликта РФ может перегруппировать силы, но это не означает угрозы с ее стороны для какой-либо из стран-участниц блока. Столтенберг сослался на соглашение о коллективной безопасности, а также на пятую статью устава НАТО. Поэтому, со слов генсекретаря, «идея, что начался обратный отсчет до следующей войны, неправильная».

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не собирается развертывать собственные силы на Украине. Он подчеркнул, что в альянсе сфокусированы на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной помощи киевскому режиму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой страны коллективного Запада оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам.

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#мир
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#украина
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#война
#спецоперация
#новости
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Премьер Франции Атталь: Вопрос отправки военных на Украину не является табу
06 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/sezer ozger

Вопрос отправки военных на Украину не является табу для Парижа. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В интервью телеканалу France 2 он отметил, что Франция ещё никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины. Хотя с начала военных действий французские инструкторы подготовили около 10 тысяч солдат ВСУ на территории Франции и на территории некоторых соседних стран.

Премьер-министр заявил, что пока планов об отправке французских военнослужащих нет, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался. Он не является каким-то табу, сказал Атталь. Он не является таковым с конца февраля, уточнил глава французского правительства.

При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.

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«Путин повышает ставки»: в США забили тревогу после прямого обращения Путина к Байдену
Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекращения поставок оружия ВСУ
06 июня 2024, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от главы США Джо Байдена перестать снабжать украинскую армию оружием. Об этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Путин повышает ставки. Он напрямую говорит американскому президенту, чтобы тот перестал предоставлять оружие Киеву, поскольку ничем хорошим это не закончится.

Днём ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Байдена прекращения поставок оружия на Украину. Это позволит завершить боевые действия в течение нескольких месяцев.

Также в ходе встречи с представителями международных информагентств, глава государства заявил, что США интересуют только их величие, а не Украина.

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