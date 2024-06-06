Стало известно о переброске кораблей России в Карибский бассейн

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Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолёты для проведения в ближайшие недели военных учений. Об этом сообщает Reuters.
Источники изданий убеждены, что учения являются частью ответа российских властей на поддержку Киева со стороны Вашингтона.
По мнению одного из них, Россия с помощью этих учений у берегов США хочет продемонстрировать, что способна на определённый уровень глобальной демонстрации силы. Тем самым российские власти якобы хотят выбить США из колеи и оказать влияние на внешнюю аудиторию.
Корабли, вероятно, остановятся на Кубе и в Венесуэле. По завершению учений они останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут ещё одни манёвры.
Власти США не видят в этих учениях угрозу, хотя российская сторона не предупредила об их проведении. Отсутствие тревоги в Белом доме связано с тем, что Россия в период с 2013 по 2020 год ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие.
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По мнению одного из них, Россия с помощью этих учений у берегов США хочет продемонстрировать, что способна на определённый уровень глобальной демонстрации силы. Тем самым российские власти якобы хотят выбить США из колеи и оказать влияние на внешнюю аудиторию.
Корабли, вероятно, остановятся на Кубе и в Венесуэле. По завершению учений они останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут ещё одни манёвры.
Власти США не видят в этих учениях угрозу, хотя российская сторона не предупредила об их проведении. Отсутствие тревоги в Белом доме связано с тем, что Россия в период с 2013 по 2020 год ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие.
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Анастасия Чинкова