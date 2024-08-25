Во Франции отреагировали на арест Дурова

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Задержание создателя Telegram Павла Дурова связано с попытками французских властей контролировать мессенджер. Так отреагировал бывший депутат Европарламента (ЕП) Эмерик Шопрад на своей странице в социальной сети X.
«Истинная причина задержания Дурова связана с тем, что французские власти хотят узнать детали о работе мессенджера, чтобы подвергать цензуре и подавлять любые формы сопротивления глобализму Запада», – заявил политик.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов