Стало известно о первых переговорах Путина с президентом Сирии

15 октября 2025, 14:35

Путин впервые встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа — это первые российско-сирийские переговоры на высшем уровне после смены власти в Дамаске.