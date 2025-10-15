Достижения.рф

Стало известно о первых переговорах Путина с президентом Сирии

Путин впервые встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа — это первые российско-сирийские переговоры на высшем уровне после смены власти в Дамаске.



Основные тезисы встречи привел телеграм-канал Mash:

• Отношения между двумя странами носят исключительно дружеский характер.

• Сирия проходит через непростую ситуацию, но недавние парламентские выборы должны укрепить взаимодействие между всеми политическими силами.

• Дипломатические связи поддерживаются свыше 80 лет. Россия на протяжении этого времени исходит из интересов сирийского народа.

Ахмед аш-Шараа поблагодарил Путина за приём и подчеркнул историческую близость отношений между Сирией и Россией.

Никита Кротов

