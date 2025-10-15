Стало известно о первых переговорах Путина с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин встретился с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа — это первые российско-сирийские переговоры на высшем уровне после смены власти в Дамаске.
Основные тезисы встречи привел телеграм-канал Mash:
• Отношения между двумя странами носят исключительно дружеский характер.
• Сирия проходит через непростую ситуацию, но недавние парламентские выборы должны укрепить взаимодействие между всеми политическими силами.
• Дипломатические связи поддерживаются свыше 80 лет. Россия на протяжении этого времени исходит из интересов сирийского народа.
Ахмед аш-Шараа поблагодарил Путина за приём и подчеркнул историческую близость отношений между Сирией и Россией.
