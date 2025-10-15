Достижения.рф

В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

Песков заявил, что не хочет комментировать отношение Трампа к действиям Путина
Фото: iStock/Andrey Rykov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.



В беседе с журналистами Песков заявил, что Путин всегда действует в интересах страны и ее народа, а также стремится перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал представитель Кремля.
Ранее Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме заявил, что Путин якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине. В ответ Песков отметил, что именно Киев препятствует мирному урегулированию.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0