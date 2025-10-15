В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

15 октября 2025, 13:23

Песков заявил, что не хочет комментировать отношение Трампа к действиям Путина

Фото: iStock/Andrey Rykov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.





В беседе с журналистами Песков заявил, что Путин всегда действует в интересах страны и ее народа, а также стремится перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал представитель Кремля.