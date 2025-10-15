«Примет решение»: Песков раскрыл планы Путина на встречу с бойцами СВО

15 октября 2025, 13:37

Песков: Путин обязательно встретится с подарившими ему иконы бойцами СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обязательно встретится с участниками СВО, которые подарили ему иконы с вмятинами от пуль. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





По его словам, которые передает ТАСС, встреча состоится после согласования рабочего графика главы государства. В беседе с журналистами Песков отметил, что такое желание изъявил сам Путин. При этом формат встречи — публичный или закрытый — пока не определен.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», — сказал представитель Кремля.