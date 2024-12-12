Стало известно о планах переходного правительства Сирии

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Переходное правительство Сирии собирается на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на «нового пресс-секретаря правительства» Убейду Арнаута.
Отмечается, что новое правительство сформирует комитет по судебным делам и правам человека, который займётся изучением нынешней конституции и внесением в неё правок.
Напомним, что 8 декабря представители сирийской вооружённой оппозиции захватили телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что взяли контроль над государствам. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта объявил об уходе со своего поста, после чего покинул страну, дав указание мирно передать власть.
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Анастасия Чинкова