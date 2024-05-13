Стало известно о планах Польши укрепить пограничное заграждение с Белоруссией

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Польша планирует выделить более 375 миллионов долларов на укрепление заграждения на границе с Беларусью, построенного в 2022 году, сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.
«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 миллиарда злотых (порядка 375 миллионов долларов – прим. «Радио 1»), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», – отметил он.
Томчик добавил, что проектом по укреплению забора занимается команда польских инженеров и сотрудников технологического университета Силезии. По его мнению, после укрепления заграждение станет «непроходимым», хотя изначально оно было временным решением.
В сентябре 2023 года польские власти объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией. Длина заграждения, который оснащен электронной системой слежения, составил 172 километра.
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Александр Климов