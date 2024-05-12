Из результатов соцопросов стало известно, какой процент украинских беженцев вернётся домой

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Всего лишь треть украинских беженцев планирует вернуться домой после окончания спецоперации, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Info Sapiens.
По информации исследовательского агентства Info Sapiens, в настоящий момент за границей находятся порядка пяти миллионов украинских беженцев. Из них примерно 30 процентов — в Германии, еще 22 процента — в Польше. По меньшей мере половина из них не намерена возвращаться на Украину.
Уточняется, что в январе на родину планировали вернуться 26,2 процента беженцев. 26,3 процента украинцев не исключили этого, из них 61 процент — только после окончания боевых действий. 45 процентов украинских беженцев за границей работают, и 60 процентов из них получают больше, чем на родине.
Украинцы признались, что в странах, которые приняли их как беженцев, им живётся гораздо лучше, чем на родине, именно поэтому возвращаться назад они не планируют.
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Уточняется, что в январе на родину планировали вернуться 26,2 процента беженцев. 26,3 процента украинцев не исключили этого, из них 61 процент — только после окончания боевых действий. 45 процентов украинских беженцев за границей работают, и 60 процентов из них получают больше, чем на родине.
Украинцы признались, что в странах, которые приняли их как беженцев, им живётся гораздо лучше, чем на родине, именно поэтому возвращаться назад они не планируют.
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Евгения Парфентьева